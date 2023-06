Eccellenza, Davide Cais è un nuovo giocatore del Conegliano

Ennesimo colpo di mercato del Conegliano che annuncia l'arrivo del centravanti Davide Cais dal Vittorio Falmec SM Colle.



Cresciuto nelle giovanili gialloblu, ha poi spiccato poi il volo a 14 anni verso i professionisti attraverso l'Atalanta dove fa tutta la trafila fino alla Primavera. Passa poi in Serie C in cui raggiunge oltre 200 presenze con Reggiana, Arzignano, Albissola, Carrarese, Gubbio, Pontedera e Fermana. Rientrato poi a casa nel trevigiano per motivi di lavoro ha vestito la maglia vittoriese nelle ultime due stagioni totalizzando 20 gol.