Eccellenza, Davide Zenorini è il nuovo allenatore del Giorgione

Di seguito il comunicato del club: "La società Giorgione 1911 comunica che il nuovo allenatore della prima squadra per la stagione di Eccellenza 2024/25 è mister Davide Zenorini. Vicentino classe 1980, Zenorini in carriera ha svolto l'incarico di vice allenatore al Vicenza, dal 2018 al 2021 ha allenato lo Schio per passare poi dal 2021 al 2023 alla panchina della Virtus Cornedo. Riconfermato invece il preparatore dei portieri Daniele Colletto, che prosegue il suo ottimo lavoro con la nostra società".