Eccellenza, domani il big match Opitergina-Vittorio Falmec

Questa domenica l’Opitergina torna davanti al proprio pubblico, sarà di scena all’Opiutergium contro il Vittorio Falmec, uno dei big match di giornata. La squadra di mister Bodo, in zona playoff a quota 39 punti, è reduce dal ko del turno infrasettimanale a Mansuè contro il Portomansuè ma ha subito l’occasione per rifarsi, cercando di muovere la classifica. Avversario di turno la formazione di mister Esposito, espulso mercoledì al Tenni: i rossoblù hanno perso 2-0 e vorranno rifarsi proprio all’Opitergium. La squadra si trova a quota 37 punti, a un tiro di sasso dalla parte alta della graduatoria. Si tratta dunque di un vero e proprio scontro diretto, il terzo consecutivo in otto giorni per la compagine di mister Bodo dopo Treviso e Portomansuè.



Questa domenica dirige Gennarodella sezione di Napoli; l’ultima gara arbitrata dal fischietto campano risale al 15 gennaio: Alba-Acqui 1-1 valida per il campionato di Eccellenza piemontese. Si tratta della prima direzione in stagione in un match del campionato di Eccellenza veneta. Sarà coadiuvato da Anese di Portogruaro e Tosello di Castelfranco. Domenica si comincia alle 14.30.