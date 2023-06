Eccellenza, dopo due anni è addio tra la Godigese e mister Molinari

Dopo due stagioni è addio tra la Godigese e l'allenatore Federico Molinari: la notizia era nell'aria da qualche tempo ma è stata resa nota solo ora dalla società, dopo la beffarda eliminazione negli spareggi nazionali per salire in Serie D. Con il tecnico va via anche il vice Francesco Romeo. Si chiudono così due anni ricche di soddisfazioni, nei quali la Godigese ha raggiunto il massimo risultato nella propria storia.

Di seguito il comunicato: "La società Godigese Calcio comunica di comune accordo di aver concluso la collaborazione con mister Federico Molinari ed il suo vice Francesco Romeo. Sono state due stagioni indimenticabili nelle quali i mister sono stati determinanti per la crescita tecnica dei nostri ragazzi, rappresentando un grande valore aggiunto nella mentalità della squadra e della Società tutta. La società ringrazia Federico e Francesco per il prezioso contributo di questi anni e augura tutte le migliori fortune professionali".

Alla Godigese come successore arriverà l'ex Unione Limana Cavarzano Max Parteli, la cui ufficialità è attesa nelle prossime ore.