Eccellenza, è addio tra il Portomansuè e Stefano Della Bella

Si separano il Portomansuè e Stefano Della Bella: l'ex tecnico di Vittorio Falmec SM Colle ed Eclisse Carenipievigina l'anno prossimo non sarà al timone delle formazione biancoverde. In questa stagione era subentrato in corsa a Marco Marchetti, rialzando la squadra dai bassifondi alla zona playoff: un calo nell'ultimo mese ha però impedito alla squadra di accedere agli spareggi promozione.



Di seguito il comunicato del club: "L’ACD PortoMansuè comunica con grande dispiacere che, a causa di inderogabili impegni professionali del mister della prima squadra Stefano Della Bella, il rapporto di collaborazione fra le parti non proseguirà nell’annata sportiva 2024/2025. Al Mister Della Bella, che assieme al suo staff, dal suo arrivo in casacca bianco verde, ha collezionato la bellezza di 31 punti in 16 gare di campionato, vanno i nostri più sentiti ringraziamenti ed un caloroso in bocca al lupo per il futuro lavorativo".