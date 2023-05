Eccellenza, Eclisse Carenipievigina salva: il commento di mister Ferro e del ds De Martin

Gioia e grande sospiro di sollievo in casa Eclisse Carenipievigina dopo il 2-1 sull'Arcella che è valso la salvezza per la squadra di Pieve di Soligo.

Il tecnico Alessandro Ferro ha commentato così il traguardo raggiunto: "Era un epilogo che non volevamo, penso che nell'arco dei 180 minuti abbiamo fatto qualcosa di più. E' vero che abbiamo sofferto nei primi 20 minuti, loro era partiti a spron battuto per riequilibrare lo svantaggio dell'andata. Abbiamo mantenuto la calma e nel secondo tempo siamo usciti a livello di condizione e di testa, abbiamo trovato un gol stramerirato. Il 2-1 in contropiede e le espulsione hanno chiuso definitivamente la partita.

Abbiamo raggiunto un risultato che pensavamo di ottenere prima, forse così è ancora più bello. In due partite così c'è stata grande tensione. Abbiamo due attaccanti che hanno fatto 15 gol a testa e un gruppo granitico però in queste partite può succedere di tutto, dispiace per i ragazzi dell'Arcella. E' il bello e il brutto del calcio, stavolta gioiamo noi. Questa salvezza ce la siamo conquistata, nessuno ci ha regalato nulla. Faccio un grande plauso a tutto lo staff tecnico, sono un grande valore.