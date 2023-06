l Conegliano annuncia l'arrivo di Yari Masoch: il centrocampista centrale classe '92 è ufficialmente un nuovo giocatore dei gialloblu. Un arrivo nell'aria da parecchio tempo ma solo ora è arrivata la fumata bianca.





Originario di Gosaldo, nelle ultime due annate ha vestito la maglia del Treviso. In precedenza è sempre stato in forza al Belluno: per anni punto di forza dei gialloblu, ha totalizzato 289 presenze e 38 reti in 11 stagioni.