Eccellenza, Ferro mastica amaro dopo la sconfitta dell'Eclisse Carenipievigina

Delusione in casa Eclisse Carenipievigina dopo la sconfitta con il Treviso, un match perso di misura nonostante una buona prova della squadra di Alessandro Ferro che commenta così il risultato:

"Il rammarico è che parliamo di tre/quattro occasioni nitidissime che però non abbiamo concretizzato, loro con una hanno segnato. Avevamo preparato la partita per prendere i loro riferimenti principali Malagò e De Poli tra linee, ci siamo riusciti. Abbiamo giocato bene, siamo stati bene sul campo ma restiamo con zero punti. La testa va a Istrana, dobbiamo pensare di partita in partita e di esprimere questo tipo di gioco. Dobbiamo sicuramente essere più cinici sotto porta".