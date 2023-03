Eccellenza, Ferro si gode la vittoria dell'Eclisse Carenipievigina

Tre punti fondamentali nella corsa salvezza per l'Eclisse Carenipievigina che batte 2-1 il Vittorio Falmec SM Colle e va +4 sulla playout. A fine gara si è così espresso l'allenatore Alessandro Ferro:

"Credo che il risultato sia legittimo, probabilmente la prestazione è stata meno bella di altre volte però oggi serviva la sostanza. I due gol iniziali hanno pesato ma la partita era ancora lunga, dispiace per il gol subito perchè in quel momento ci eravamo abbassati troppoa. Abbiamo commesso degli errori in quella situazione, non possiamo permettercelo in questa fase del campionato. Mancano ancora tre scontri diretti, non siamo salvi e dobbiamo restare sul pezzo.Vogliamo evitare la coda dei playout, era il nostro obiettivo iniziale: bene la vittoria e i tre punti, proseguiamo così".