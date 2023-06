Eccellenza, Florin Serban Gurgu per l'attacco del Portomansuè

Terzo movimento in entrata per il Portomansuè che, dopo Andrea Agostini e Petar Kostadinovic, ufficializza l'arrivo dell'attaccante Serban Florin Gurgu.

Classe '96, è reduce da una stagione molto prolifica con il Maniago Vajont in Eccellenza friulana in cui ha segnato ben 26 gol. Per lui sarà la prima esperienza fuori dal Friuli in quanto ha sempre giocato tra Eccellenza e Promozione con le maglie di Torre, Cordenons, Fiume Bannia e Fontanafredda.