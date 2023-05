Eccellenza, la Godigese sbanca Mansuè e vola in finale playoff

Impresa della Godigese: i biancocelesti vincono 3-2 sul campo del Portomansuè e accedono alla finale dei playoff dove troveranno la Calvi Noale. Fuori così i padroni di casa che hanno disputato in ogni caso un gran campionato.

L'inizio di partita è subito frizzante: Oudahab calcia fuori di poco, risponde Filippini in rovesciata e gran parata di Gottin. Alla mezzora Godigese in vantaggio con un tiro dal limite di Meitè che deviato termina alle spalle del portiere. Il Portomansuè riesce però a pareggiare quasi subito con una deviazione di Urbanetto su un angolo di Filippini. A fine primo tempo gli ospiti sono di nuovo pericolosissimi, Oudahab colpisce la base del palo. Nel secondo tempo il Portomansuè si divora una clamorosa palla gol al 13' quando Furlan arriva in solitaria in area ma calcia clamorosamente sul fondo. Lo stesso giocatore cinque minuti dopo si libera con la forza di Burraci, l'arbitro giudica l'intervento come violente ed estrare il cartellino rosso. Al 19' la Godigese deve di nuovo lamentarsi con la sfortunata, il tiro di Stangaciu colpisce il secondo palo di giornata. La rete del 2-1 è solo rimandata di pochi minuti in quanto al 22' Meite insacca la doppietta. Passano dieci minuti e arriva anche il tris segnato dal subentrato Gemelli. Il Portomansuè con orgoglio lotta fino alla fine e a tempo scaduto accorcia con un rigore di Filippini.