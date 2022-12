Eccellenza, i i risultati e i marcatori del penultimo turno del girone d'andata

Si è giocata oggi pomeriggio la 14^ giornata del campionato di Eccellenza veneta, la penultima del girone d'andata che domenica prossima avrà il suo epilogo.

Il Treviso al Tenni ha battuto 3-1 il Liapiave e ha rafforzato il primato in classifica complici il pareggio della Calvi a Sedico e la sconfitta del'UBC a Vittorio Veneto. La squadra di Cunico è con 90' di anticipo campione d'inverno. Continua a salire la Godigese che tra le mura amiche batte l'Arcella e raggiunge il gradino più basso del podio: un campionato per ora decisamente da incorniciare per i biancocelesti.

Quinta gioia consecutiva per il Vittorio Falmec che al Barison batte 3-1 lo United Borgoricco Campetra e si avvicina alla zona playoff. Il cambio di marcia dei rossoblu dopo l'arrivo di Esposito è sotto gli occhi di tutti. Vince anche l'Opitergina a cui basta il gol di Morbioli per avere ragione del CLS e restare agganciata al treno playoff.

Colpi importanti in trasferta per Giorgione ed Eclisse che si portano nel limbo tranquillo di metà classifica dopo i successi su Spinea e Piovese. Idem ma in casa per l'Istrana che supera 3-1 il Sandonà e raggiunge il CLS. Chi invece resta nei piani bassi è la Liventina che al Samassa perde con il fanalino di coda Robeganese e non si schioda dal terzultimo posto.

Di seguito i risultati completi e i marcatori di oggi

Istrana-Sandonà 3-1: Cendron, Vettoretto, Rigato (I), Manente (S)

Godigese-Arcella: autogol, Rizzi, Meite

Liventina-Robeganese 0-1: Rizzato

Opitergina-Caorle-La Salute 1-0: Morbioli

Piovese-Eclisse Carenipievigina 1-2: Bortolotto (P), Dalla Vedova, Casagrande (E)

Spinea-Giorgione 1-2: Cherif (S), Dalla Santa Casa, Rosin (G).

Treviso-Liapiave 3-1: Sottovia, Simeoni, Posocco (T), Cattelan (L)

Unione Limana Cavarzano-Calvi Noale 3-3: Paier, Malacarne, Band (U), Leonarduzzi, Mello x2

Vittorio Falmec SM Colle-United Borgoricco Campetra 3-1: Cima, Polese x2 (V), Cappella (U)