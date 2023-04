Eccellenza, i provvedimenti del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo Giovanni Molin, nella riunione del 18 Aprile 2023 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari:

ALLENATORI

Squalifica fino al 24 aprile: Romeo Francesco (Godigese).

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per due giornate: Facioni Riccardo (Istrana).

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una giornata per recidività in ammonizione: Rigato Giulio (Istrana), Kostadinovic Peter (Liapiave), Rosin Claudio (Giorgione), Stangaciu Alexandru (Godigese), Dordit Andrea (Liventina), Benedetti Alessio (Opitergina), Basso Nicola (Giorgione), Gemelli Nicolò (Godigese), Fuxa Gianluca (Liventina), Akafou Axel (Opitergina) e Gardenal Patrick (Liapiave).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

Cendron Davide (Istrana), Arcaba Alexsandar (Liventina), Toffoli Simoni (Liapiave), Stefani Gianluca (Treviso), Bevilacqua Giuseppe (Giorgione), De Poli Alberto (Treviso), Granzotto Nicholas (Opitergina).