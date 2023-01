Eccellenza, i risultati delle partite del pomeriggio

Il Portomansuè vince 1-0 il derby con l'Opitergina: ai biancoverdi basta la rete di De Martin per avere ragione della squadra di Bodo. In classifica il Porto, in attesa della partita di stasera, balza temporaneamente in vetta insieme alla Godigese. L'Opitergina invece resta sesta e scende a -4.

Inatteso stop invece per il Liapiave che a San Polo perde 3-1 con lo Spinea. Il pomeriggio per i padroni di casa pareva mettersi in discesa quasi subito con il rigoree trasformato da Paladin all'8'. I gialloblu veneziani rimontano con la doppietta di Cherif e la rete di Pozzebon, ottenendo tre punti d'oro nella corsa salvezza. Il Liapiave resta invece fermo a quota 35 punti a metà classifica.