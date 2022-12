Eccellenza, i risultati e i marcatori delle partite di oggi pomeriggio

Il Treviso torna al successo nel 13° turno del campionato di Eccellenza, battendo con un 5-1 che non ammette repliche il fanalino di coda Robeganese. Mattatore assoluto Dario Sottovia con un poker, sono ben 16 i suoi gol in campionato. I biancocelesti allungano in classifica perchè la Calvi Noale pareggia in casa con un ottima Godigese e il Portomansuè invece perde. Fa il colpaccio il Vittorio Falmec che esulta con la doppietta di Michele Cima. Prezioso successo in rimonta per l'Opitergina che vince 2-1 con l'ULC a Sedico e sale al 6° posto. Punti pesanti per l'Istrana che vince 2-1 a San Polo e per l'Eclisse che con la doppietta di Andrea Nobile stende lo Spinea. Crolla il Giorgione che, travolto in settimana dal caos societario, prende 4 gol dall'UBC. Infine la Liventina porta a casa un punto dal match con l'Arcella.

Di seguito tutti i risultati e i marcatori odierni

Arcella-Liventina 0-0

Calvi Noale-Godigese 1-1: Mello (C), Garbuio (G)

Città di Caorle-La Salute-Piovese 2-2: Della Bianca, Ferrarese (C), Bortolotto, Pavanello (P)

Eclisse Carenipievigina-Spinea 2-0: Nobile x2

Liapiave-Istrana 1-2: Agostini (L), Facioni, Vettoretto (I)

Portomansuè-Vittorio Falmec SM Colle 0-2: Cima x2

Robeganese-Treviso 1-5: Gerini (R), Sottovia x4, Posocco

Unione Limana Cavarzano-Opitergina: Pradebon (U), Pontin, Berardi (O)

United Borgoricco Campetra-Giorgione 4-0: Antonello, Cappella x3