Eccellenza, il commento di mister Ferro dell'Eclisse Carenipievigina

Amareggiato dopo la sconfitta interna con la Calvi Noale l'allenatore dell'Eclisse Carenipievigina Alessandro Ferro che ai microfoni di Streamingsport ha così commentato l'incontro:

"Il primo tempo l'abbiamo probabilmente fatto meglio noi di loro per tante cose, abbiamo creato ma non riusciamo a concretizzare. Nel secondo tempo loro sono cresciuti e noi siamo calati, abbiamo commesso degli errori di attenzione. Il primo gol non dovevamo prenderlo, si doveva fare meglio. Fa decisamente male. Restiamo concretati su di noi e sui punti da fare. La partita di oggi non era sulla carta una delle più facili ma un pareggio ci avrebbe dato forza e coraggio. Ripartire con questo schiaffone è sicuramente più difficile".