Eccellenza, il Giorgione rinforza l'attacco con Nicolò Garbuio

Ulteriori movimenti in ingresso per il Giorgione. I rossostellati, guidati dal presidente Fabio Rosin con la collaborazione del direttore sportivo Nuccio Bresolin, si sono assicurato le prestazioni sportive del centravanti Nicolò Garbuio, classe 1992, in arrivo dalla Godigese dove l'anno scorso ha segnato 3 gol in 29 presenze mentre in quella precedente erano stati 9. Durante la sua carriera ha giocato anche con Istrana, Calvi Noale, Bassano, Treviso, Nervesa e Montebelluna.



Fra i riconfermati a Castelfranco c'è il mediano Kelvin Appiah.