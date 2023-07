Eccellenza, il giovane difensore Bergamo nella rosa della LeO

Riccardo Bergamo farà parte della rosa della Liventina Opitergina. Difensore arcigno, classe 2005, è maturato definitivamente la scorsa stagione con 24 presenze in Prima Squadra Liventina.



Jesolano, Riccardo è un giocatore cresciuto per 9 stagioni nel nostro Settore Giovanile dove ha percorso tutta la trafila distinguendosi per abnegazione, attaccamento ai colori e qualità di gioco.



Bravo ad interpretare entrambe le fasi di gioco va a completare un reparto arretrato che si presenta come un mix tra giocatori esperti e giovani di valore.