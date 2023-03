Eccellenza, il Liapiave batte 2-1 la United BC

LIAPIAVE-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 2-1

LIAPIAVE: Yabre, Santi (18’ s.t. Granzotto), Gardenal, Scarabel, Kostadinovic, Gastaldo, Agostini, Toffoli, Cattelan (34’ s.t. Spader), Zanetti (14’ s.t. Edoardo Girardi), Nicola Furlan (34’ s.t. Mattia Furlan). A disp. Biasotto, Fanton, Spagnol, Paladin, Padoan. All. Paolo Zoppas.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Oprean, Galliot (23’ s.t. Fighera), Vasic (16’ s.t. Barichello), Scappin, Antonello, Torregrossa, Regazzo, Cappella, Chinellato (23’ s.t. Volpato), Sartori (23’ s.t. Tescaro). A disp. Niero, Sessi, Andrea Girardi, Dussin, Marangoni. All. Alessandro Bertan.

ARBITRO: Zampieri di Rovigo.

RETI: 5’ p.t. Zanetti, 30’ s.t. Scarabel, 50’ s.t. Tescaro.

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Scarabel, Toffoli, Cattelan, Chinellato e Scappin. Recuperi: 2’ e 6’.

Bel succeso per il Liapiave che batte 2-1 al Giol la forte formazione padovana della United Borgoricco Campetra. Il Liapiave già al 5’ passa in vantaggio: sugli sviluppi di una rimessa laterale una mortifera palla persa apre un’autostrada all’inserimento di Zanetti, che con una stoccata imprendibile non lascia scampo a Papagno. La reazione padovana produce due ghiotte opportunità con Sartori e Torregrossa, che però vengono murati dai prodigiosi riflessi di Yabre. Da gol mancato a gol subìto, perché nella ripresa è il Liapiave a raddoppiare in contropiede con una micidiale azione in velocità: lancio al bacio di Cattelan e spunto decisivo di Scarabel, che con un chirurgico diagonale mancino toglie le ragnatele dall’angolino più lontano. La United non ci sta e si riversa in avanti con rabbia e determinazione: il gol della speranza arriva però solo al 95’, quando è il neoentrato Tescaro a mettere dentro in due tempi il definitivo 2-1.