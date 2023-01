Eccellenza, il Liapiave vince nettamente a Padova

ARCELLA-LIAPIAVE 0-3

ARCELLA: Berto, Toso, Rubin, Boscaro (32′ st Lovato), Pistolato, Varnier, Maritan (12′ st Stangherlin), Zavan (12′ st Plamadeala), Tamponi (29′ st Danielli), Mangieri, L. Rossi (22′ st Sartore). A disposizione: T. Rossi, Tagliapietra, Teodoro, Bettonte. Allenatore: Fonti.

LIAPIAVE: Binchin, Gardenal, N. Furlan (22′ st De Martin), Scarabel, Kostadinovic, Gastaldo (27′ st Santi), Agostini (35′ st Toffoli), Girardi, Cattelan (29′ st Zanetti), Paladin, Spagnol (34′ st M. Furlan). A disposizione: Yabre, Boggio, Spader, Antoniol. Allenatore: Zoppas.

Arbitro: Gironi di Verona.

Reti: 18′ pt Scarabel, 2′ st autorete Tamponi, 25′ st Paladin.

Note: ammoniti Cattelan, Toso e Rubin. Angoli 7-5. Recupero 2′ e 5′.

Il vento condiziona l’avvio di gara, tanto che al 4′ Boscaro rischia di combinarla grossa, favorendo Paladin che però non sfrutta l’errore. Il Liapiave, in ogni caso, parte meglio in avvio e passa in vantaggio al 18′ con una prodezza: respinta dalla difesa, stop al limite di Scarabel e destro secco all’incrocio dei pali, una conclusione imparabile. Dopo lo 0-1, i bianconeri crescono e costruiscono le migliori occasioni: al 20′ filtrante di Rossi per Tamponi, ma sul suo destro respinge il portiere di piede; al 23′ corner di Rubin e girata di testa di Varnier da due passi, palla alta di un soffio; al 27 girata di Mangieri col mancino, il portiere respinge in bagher. Al 2′ della ripresa sul cross di Cattelan Varnier devia e prende in controtempo Tamponi, che sul secondo palo devia in maniera fortuita e insacca un clamoroso autogol. La rete che spezza definitivamente gli equilibri, perchè anche se l’Arcella continua a provarci, la brillantezza viene meno. Su un altro corner (13′) salta ancora Varnier ma spedisce alto. Quindi il Liapiave si rifà vedere in contropiede: al 25′ arriva il tris, quando sul cross di Cattelan, Paladin segna da due passi.