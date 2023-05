Eccellenza, il neopromosso Conegliano piazza il primo colpo di mercato

Primo botto di mercato in Eccellenza: il neopromosso Conegliano ufficializza l'arrivo in gialloblu di Alberto Paladin.



Classe '94, seconda punta, Paladin arriva a Conegliano dopo tre stagioni al Liapiave: nell'ultima ha segnato in totale 15 gol tra campionato e coppa. Ha giocato anche con Pordenone (Serie C), Tamai, Sacilese, Sandonà e Treviso.

Di seguito il comunicato della società: Ufficializzato questa sera il primo acquisto del Ds Carlo Casagrande; si tratta dell'attaccante Alberto Paladin, classe '94 in forza la scorsa stagione al Liapiave dove ha totalizzato 14 goal. Alberto è un attaccante di indiscusso valore ed esperienza per l'Eccellenza, cresciuto calcisticamente nel Treviso e nel MIlan, vanta diversi campionati in serie D con Sacilese, Tamai, Sandonà e Montebelluna ed una stagione in serie C con il Pordenone andando anche in rete.