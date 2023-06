Eccellenza, il Portomansuè 2023-2024 inizia a prendere forma

Inizia a prendere forma il Portomansuè 2023-2024, affidato ancora al tecnico Marco Marchetti.

Il nuovo diesse Fabio De Martin ha trovato l'accordo per un'altra stagione con il portiere Alessandro Ruggiu, con i terzini Nicholas Pramparo e Manuel Pavarini, con il difensore centrale Luca Colombera, con i centrocampisti centrali Enrico Grandin e Matteo Nicoletti, con l'esterno Claudio Tomasella e con l'attaccante Alberto Filippini.

La società fa sapere di ulteriori novità previste per i prossimi giorni: in entrata radiomercato dà per sicuri gli arrivi del difensore centrale Petar Kostadinovic e dell'attaccante Andrea Agostini, entrambi dal Liapiave. Chi sicuramente non resta è Luca Urbanetto, passato al Conegliano, dove dovrebbe raggiungerlo anche Marco Dassiè.