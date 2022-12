Eccellenza, il Portomansuè batte 2-0 la Piovese con Granati e Filippini

Il Portomansuè chiude il 2022 in bellezza, battendo 2-0 tra le mura amiche la Piovese. La seconda vittoria permette alla squadra di Marchetti di terminare il girone d'andata in seconda posizione, a sei punti dalla capolista Treviso.

La partita contro la squadra padovana pareva sulla carta abbastanza agevole considerati i tanti punti di differenza, invece non è stato proprio così. Al 21' sfiorava infatti il gol Menegazzo mentre pochi minuti dopo Degan sfiorava il palo. Nella ripresa però il Portomansuè rientrava dagli spogliatoi con ben altro spirito: al 9' Mancin parava di piede una conclusione di Furlan. Al 15' arrivava il gol: cross di Pramparo per Granati che metteva in rete, debuttando al meglio dopo essere arrivato pochissimi giorni prima dal Treviso. Lo stesso Granati è protagonista del 2-0 che arriva a fine partita: semina il panico sulla fascia avversaria, dal fondo mette in mezzo per Urbanetto che viene contrastato in modo falloso da Bortoluzzi. E' calcio di rigore e trasforma Filippini.