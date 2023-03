Eccellenza, il Portomansuè sbanca Camposampiero

UNITED BORGORICCO CAMPETRA-PORTOMANSUÈ 1-4

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Girardi (23’ s.t. Vasic), Galliot, Fighera (14’ s.t. Marangoni), Rumiz, Antonello (14’ s.t. Regazzo), Torregrossa, Sartori (23’ s.t. Sessi), Cappella, Chinellato (23’ s.t. Barichello), Tescaro. A disp. Niero, Volpato, Dussin, Scappin. All. Alessandro Bertan.

PORTOMANSUÈ: Rallo, Pavarini, Granati, Nicoletti, Pramparo, De Biasi (22’ s.t. Colombera), Dassiè, Grandin (37’ s.t. Pessot), De Martin (39’ s.t. Ros), Filippini (13’ s.t. Urbanetto), Tomasella (4’ s.t. Mihali). A disp. Ruggiu, Sartor, Di Marzo. All. Marco Marchetti.

ARBITRO: Limonta di Lecco.

RETI: 15’ p.t. Filippini (rigore), 17’ p.t. Granati, 20’ s.t. De Martin, 30’ s.t. Urbanetto, 40’ s.t. Regazzo.

NOTE: Spettatori 300 circa. Espulsi al 20’ s.t. Rumiz per proteste e al 36’ s.t. Dassiè per fallo da tergo. Ammoniti Torregrossa, Fighera, mister Bertan, Nicoletti, De Martin, Pramparo, Mihali e Pavarini. Recuperi: 2’ e 5’.

Un Portomansuè da sogno vince 4-1 a Camposampiero, dando una prova di forza importante sul campo di quella che alla vigilia era la capolista del girone insieme al Treviso. Prova praticamente perfett della squadra di Marchetti che al 15’ va avanti con un calcio di rigore trasformato da Filippini concesso per un fallo di mano in area. Passano due minuti e arriva il 2-0 per effetto di una dirompente azione solitaria di Granati conclusa con una stoccata all’angolino. La reazione dei padroni di casa è rabbiosa ma non sortisce effetto: in avvio di ripresa è Chinellato a trovare il gol della speranza, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Sul ribaltamento di fronte è invece il Portomansuè a fare centro con De Martin, che in sospetta posizione di offside mette dentro il pallone dello 0-3. Poi una micidiale azione di rimessa consente al neoentrato Urbanetto di calare addirittura il poker. I padroni di casa, colpiti nell'orgoglio, trovano l’1-4 con una girata di Regazzo su assist di Marangoni e vanno ad un passo dal 2-4 con un clamoroso incrocio dei pali dello stesso Regazzo.