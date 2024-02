Eccellenza, il Portomansuè vince il derby con la Liventina Opitergina

LIVENTINA OPITERGINA - PORTOMANSUE' 1-2

Liventina Opitergina (4-3-1-2): Plechero, Basei (24' st Bergamo), Tinazzi (32' st Rigato), Benedetti (14' st Salomone), Cotali (38' st Lo Casto), Saramin, Fiorin, Akafou, Morbioli (14' st Gashi), De Poli, Tagliapietra. All. Zulian.

Portomansuè (4-3-3): Manente, Fin (15' st Pavarini), Granati, Dalla Vedova, Pramparo, Kostadinovic, Agostini (41' st Salvador), Colombera, Alcantara, Grandin, Bonaldi (28' st Tomasella). All. Della Bella.

Reti: pt 4' Agostini, 33' Morbioli (r); st 3' Granati.

Arbitro: Riboli di Crema (assistenti Dogliani di Conegliano e Tortomasi di Castelfranco).

Note: ammoniti Tinazzi, Zulian, Dalla Vedova, Agostini, Plechero. Angoli 8-4. Recuperi pt 0', st 6'. Spettatori 350 circa.

Oderzo. Colpo del Portomansuè che vince 2-1 il derby con la Liventina Opitergina e si porta solamente a due punti dalla vetta, occupata da oggi dalla Calvi Noale. Vantaggio lampo della squadra di Della Bella con Agostini, pari locale con Morbioli dagli 11 metri, a inizio ripresa Granati fissa il risultato sul risultato definitivo. Punti decisamente pesanti per la formazione biancoverde, alla terza vittoria di fila: il cambio in panchina ha decisamente svoltato la stagione. La Liventina Opitergina può invece recriminare per una partita giocata discretamente ma che non ha portato punti.

Completo bianco-rosso-verde per la Liventina Opitergina, in campo con il solito 4-3-1-2: out lo squalificato Serafin, rilevato da Akafou, davanti Tagliapietra viene preferito a Gashi. Divisa nera per il Portomansuè, schierato da Della Bella con il 4-3-3: in cabina di regia l'ex Grandin, mezzali Granati e Dalla Vedova, di punta Bonaldi. Al 4' il Portomansuè si porta in vantaggio: punizione dalla trequarti destra calciata da Pramparo, Benedetti di testa alza un campanile che però diventa un assist involontario per Agostini che incorna in rete da due passi. Opportunità immediata di ritornare in parità per la LeO con Tagliapietra che vince un paio di rimpalli ma poi viene chiuso dal portiere in uscita bassa. Al 24' lancio per Tagliapietra, svirgola Manente, Fin salva il possibile tentativo avversario spazzando. Al 30' cross in mezzo per Alcantara, che un po' trattenuto da Basei, in scivolata manda sul fondo: protesta il Portomansuè ma l'arbitro non concede il rigore. Al 32' contatto tra Grandin e Tagliapietra, la direttrice di gara indica subito il dischetto. Dagli 11 metri va Morbioli, tiro preciso alla sinistra di Manente che intuisce ma non ci arriva e risultato di nuovo in parità. Dopo un inizio di partita decisamente migliore del Portomansuè, la LeO con il passare dei minuti prende sicurezza con un Morbioli sempre nel vivo dell'azione. Al 43' Alcantara ruba palla a Basei e si invola verso la porta di Plechero, il difensore della LeO riesce però a recuperare e lo chiude in corner. Sull'angolo seguente il numero 9 del Portomansuè non riesce a calciare in porta da pochi passi, subendo oltretutto un contrasto che nonostante le vibranti proteste dei compagni non porta a un tiro dal dischetto. Si chiude così il primo tempo.

Al 4' traversone di Basei, colpisce al volo Morbioli, gran riflesso di Manente che respinge di piede. Il Portomansuè al 6' rimette la testa avanti: Granati avanza indisturbato fino al limite dell'area, calcia rasoterra e colpisce il palo, la sfera arriva ad Agostini che ribatte, Plechero ci mette una pezza, di testa Granati insacca. Opportunità per la LeO al 14' con Benedetti, blocca Manente. Opportunità per il Portomansuè al 19': Agostini imbecca Bonaldi che avanza fin dentro l'area e calcia un sinistro potente che però si perde sopra la traversa. La Liventina Opitergina al 37' si divora il pareggio: cross per Salomone che calcia una botta potentissima che viene respinta dalla traversa, la sfera arriva a Saramin che dal limite dell'area piccola incredibilmente colpisce un giocatore avversario sulla linea, per ultimo Manente spazza sopra la traversa al termine di un flipper impazzito. Al 44' tiro-cross del neoentrato Lo Casto, Manente respinge di pugno anticipando la possibile conclusione di Tagliapietra. Al 46' Plechero salva i suoi anticipando di un soffio il possile intervento di Alcantara. Al 49' triangolo tra Lo Casto e Gashi, Manente per l'ennesima volta salva il Portomansuè scegliendo perfettamente il tempo dell'uscita.