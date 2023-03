Eccellenza, il programma degli anticipi

Sono almeno quattro gli anticipi in programma sabato pomeriggio per il campionato di Eccellenza. Oltre a Sandonà-Piovese le altre tre partite riguardano le squadre della nostra provincia.

Innanzitutto alle 15 in campo Eclisse Carenipievigina-Treviso: la capolista cerca spazio sul campo della squadra che all'andata a sorpresa vinse al Tenni, locali reduci dal deludente pareggio con la Robeganese. Alla stessa ora in campo Unione Limana Cavarzano-Godigese: la squadra di Molinari cerca di riprendere la marcia dopo lo 0-2 subito dal Liapiave, la formazione bellunese è però tra le più in forma in questo momento.

Alle 15.30 infine sarà la volta di Liapiave-United Borgoricco Campetra: padroni di casa reduci da due vittorie di fila, padovani che invece hanno subito il pesante 4-1 casalingo che è costato loro la perdita della vetta.