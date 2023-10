Eccellenza, il programma della 5^ giornata

Nessun anticipo nel 5° turno del torneo di Eccellenza, il quale verrà quindi disputato interamente domenica pomeriggio. La capolista Giorgione ospita un Vittorio Falmec che ha conquistato finora 2 punti in 4 partite. Derby tra deluse tra Portomansuè e Liventina Opitergina, specialmente la squadra di Marchetti che finora non ha mai vinto. Il Liapiave ospiterà invece la sorpresa Cavarzano mentre sarà derby vero tra Conegliano ed Eclisse Carenipievigina. La Godigese infine se la vedrà con lo Spinea: in caso di sconfitta potrebbe saltare la panchina di Max Parteli.

Di seguito il programma completo della giornata e gli arbitri designati:

Calvi Noale - Città di Caorle La Salute: Patti di Palermo

Conegliano - Eclisse Carenipievigina: Notaro di Lamezia Terme

Favaro - Unione Cadoneghe: Bortoletto di Treviso

Giorgione - Vittorio Falmec SM Colle: Moroso di Venezia

Liapiave - Cavarzano: Vacca di Bassano del Grappa

Portomansuè - Liventina Opitergina: Simonetto di San Donà di Piave

Sandonà - United Borgoricco Campetra: Casula di Ozieri

Spinea - Godigese: Conte di Treviso