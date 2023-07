Eccellenza, il programma di preparazione del Vittorio Falmec SM Colle

Terminerà lunedì 31 luglio il rompete le righe del Vittorio Falmec SM Colle che si radunerà al Marco Polo Sporting Center agli ordini del confermato mister Stefano Esposito.

Una seduta al giorno, tutti i giorni, per le prime due settimane di lavoro. Dopo una breve pausa in occasione di ferragosto i rossoblu riprenderanno con due allenamenti giornalieri per poi ritornare alla singola seduta di lavoro. Questo canovaccio accompagnerà il Vittorio Falmec SM Colle per tutto il mese di agosto.

Già definite le amichevoli:

sabato 5 agosto Giorgione (località Bella Venezia a Castelfranco Veneto, orario da definire); mercoledì 9 Sanvitese (comunale di San Vito al Tagliamento, ore 20); sabato 12 Treviso (Paolo Barison, ore 17); sabato 19 Fontanafredda (Omero Tognon, orario da definire); martedì 22 e giovedì 24 il tradizionale quadrangolare d'agosto organizzato dal Cappella Maggiore Fregona

Primo impegno ufficiale in Coppa domenica 27 agosto cui seguirà un'altra amichevole con il Santa Lucia mercoledì 30 (stadio comunale XXV aprile di Santa Lucia di Piave, orario da definire) prima del secondo appuntamento di Coppa domenica 3 settembre.