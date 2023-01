Eccellenza, il programma e gli arbitri della 21^ giornata

Dopo il primo turno del 2023 domenica scorsa l'Eccellenza veneta torna in campo dopodomani con un'altra giornata tutta da vivere.

Mentre la capolista Treviso osserva un turno di riposo le più dirette inseguitrici saranno impegnate decisamente differenti. La Godigese, in formissima e reduce proprio dal successo sul Treviso, giocherà sul campo del giovane Giorgione, abbastanza tranquillo a centro classifica. Match tostissimo invece per il Portomansuè che sarà di scena a Noale: la Calvi ha ampiamente dimostrato di essere formazione di prima fascia e per la squadra di Marchetti non sarà assolutamente facile portare a casa i tre punti.

L'altro scontro diretto di giornata vedrà di scena Opitergina e United Borgoricco Campetra a Oderzo: i biancorossi appena fuori dal podio inseguono gli alto padovani, distanti appena due lunghezze. Un'occasione decisamente importante per la squadra di mister Bodo.

Scendendo leggermente in classifica il lanciatissimo Vittorio Falmec sarà in campo al Samassa di Motta di Livenza contro una Liventina alla ricerca di punti salvezza. Dopo la vittoria di domenica scorsa proprio sulla Liventina il Liapiave giocherà a Caorle che in casa non vince dal 23 ottobre.

Scontri salvezza infine per Istrana ed Eclisse Carenipievigina che se la vedranno rispettivamente con Robeganese e Unione Limana Cavarzano: un successo permetterebbe ad entrambe le compagini di prendere una bella boccata d'ossigeno e distanziare la zona calda.

Di seguito il programma completo e gli arbitri:

Istrana-Robeganese: Zaccheria di Legnago, Calvi Noale-Portomansuè: Zampieri di Rovigo, CLS-Liapiave: Malagnino di Castelfranco, Godigese-Giorgione: Orlandi di Siracusa, Liventina-Vittorio Falmec SM Colle: Cestaro Sedona di Treviso, Opitergina-UBC: Aratri di Bari, Piovese-Spinea: Tinelli di Verona, Sandonà-Arcella: Gallo di Mestre, ULC-Eclisse Carenipievigina: Fighera di Treviso.