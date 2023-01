Eccellenza, il programma e gli arbitri della 22^ giornata

Ritorna l'Eccellenza Veneto con la 22^ giornata di campionato. Il turno sarà aperto domani pomeriggio alle 15 dal match Eclisse Carenipievigina-Sandonà.

La capolista Treviso torna in campo dopo aver osservato il turno di riposo e al Tenni ospiterà l'Opitergina per un vero e proprio big match. Cinque i punti di differenza in classifica tra le due squadre anche se i biancocelesti hanno una partita in meno.

Pronta ad approfittare di un eventuale passo falso o di un rallentamento la Godigese che tra le mura amiche ospita uno Spinea in crisi nera, idem per il Portomansuè che a Mansuè riceve il Caorle La Salute.

Sfida salvezza tra Istrana e Giorgione: i pochi punti di vantaggio di entrambe sulla zona playout non possono far dormire sonni troppo tranquilli e i tre punti darebbero una spinta importante.

Infine il Liapiave sarà a Padova sul campo dell'Arcella: una vittoria darebbe un senso al campionato dei bianco-blu-giallo, altrimenti quasi condannati a un campionato anonimo a metà classifica.

Di seguito il programma completo e gli arbitri

Eclisse Carenipievigina-Sandonà (sabato ore 15): Cazzavillan di Vicenza

Arcella-Liapiave: Gironi di Verona

Istrana-Giorgione: Manzini di Verona

Godigese-Spinea: Martucci di Verona

Liventina-Piovese: Pieretti di Perugia

Portomansuè-CLS: Kurti di Mestre

Robeganese-Calvi Noale: Prencipe di Tivoli

Treviso-Opitergina: Ciaravolo di Torre del Greco

UBC-ULC: La Verde di Verona