Eccellenza, il punto dopo i playout

Una salvezza e una retrocessione per le due trevigiane in Eccellenza.

L'Eclisse Carenipievigina, dopo l'1-0 sul campo dell'Arcella, ha faticato non poco per avere ragione dei padovani. Al D'Agostin infatti gli ospiti passano in vantaggio nel primo tempo con Toso, nella ripresa l'Eclisse pareggia con un'incornata di Janko e segna il 2-1 in contropiede a tempo scaduto.

Va invece malissimo all'Istrana, travolto 4-0 dallo Spinea. Dopo il 2-1 favorevole dell'andata gli avieri hanno incassato nel primo tempo i gol di Pozzebon e Bezze che rendevano tutto più complicato. A inizio ripreso è arrivato il 3-0 nuovamente con Pozzebon, su un rigore molto dubbio, che di fatto ha chiuso la partita, con Barzaghi che ha infierito con il poker.