Eccellenza, il punto dopo l'ultima giornata di campionato

Ultimo turno di Eccellenza con tanti risultati decisivi per una classifica finale che si è decisa proprio all'ultimo atto di un lunghissimo campionato.

Il Treviso, come scritto nel dettaglio, ha battuto 2-0 il Giorgione, conquistando così la tanto agognata promozione in Serie D. I biancocelesti non sfondano per un'ora ma poi trovano i gol che valgono la Serie D con Posocco e Sottovia.

Il Portomansuè chiude terzo, subendo però un brutto KO per 3-0 nella partita con il già retrocesso Spinea. Ai playoff ci sarà il derby con la Godigese che non va oltre lo 0-0 con il Caorle-La Salute e riesce con il risultato favorevole dei biancoverdi ad accedere agli spareggi promozione.

Una vittoria per il morale per l'Opitergina che chiude bene l'anno con l'1-0 sul Sandonà e termina il campionato in quinta posizione, a solo un punto dai playoff da cui però era già fuori per la regola dei punti di distacco.

Chiude invece con una sconfitta il Liapiave, battuto 3-2 dall'Unione Limana Cavarzan, mentre il Vittorio Falmec SM Colle passeggia sulla Robeganese, strapazzata con larghissimo 7-1.

Nella zona playout l'Istrana perde in casa con la Calvi Noale, impostasi per 3-0 e si giocherà la permanenza nella categoria con lo Spinea. La Liventina invece batte 2-1 l'Eclisse Carenipievigina ma non basta per evitare la retrocessione diretta. La squadra di Pieve di Soligo infine se la vedrà con l'Arcella ai playout.