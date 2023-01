Eccellenza, il punto dopo le partite di oggi pomeriggio

Nella 23^ giornata del torneo di Eccellenza il Treviso non sfonda a Sedico e perde la vetta: sul campo dell'ULC i biancocelesti pareggiano senza reti e vengono sorpassati dalla Godigese e anche dal Portomansuè.

La squadra di Molinari supera con un largo 4-1 la Liventina grazia alla doppietta di Meite e alle reti di Stangaciu e Barra. Gol della bandiera per gli ospiti di Crivaro. I biancoverdi invece con una grande rimonta vincono il derby col Liapiave: la doppietta di Cattelan porta sul 2-0 i padroni di casa, Tomaselle, Filippini e Di Marzo regalano però al Porto tre punti pesantissimi.

Lo scontro diretto per la zona playoff va al Vittorio Falmec che vince 2-1 a Oderzo, Opitergina ko sotto i colpi di Cima e Barbon. Nel mezzo il momontaneo pareggio di Pontin.

L'Istrana in casa rischia grosso ma rimedia in extremis, pareggiando 1-1 con lo Spinea: in gol Fabiano. Sempre nei minuti finali si decide anche la partita tra Arcella ed Eclisse Carenipievigina: a Padova succede tutto nella ripresa quando si verifica un botta e risposta con le reti di Mangieri e Janko. A tempo scaduto doccia fredda per la squadra di Ferro che prende gol da Plamadeala.

Di seguito i risultati completi e i marcatori

Arcella-Eclisse Carenipievigina 2-1: Mangieri, Plamadeala, Janko (E).

Istrana-Spinea 1-1: Fabiano (I), Numi.

Calvi Noale-Giorgione 2-1: Fantinato, Stalla, Pluchino (G).

Caorle La Salute-Robeganese 2-1: Ferrarese, Dariol, Migliorini (R).

Godigese-Liventina 4-1: Stangaciu, Meite x2, Barra, Crivaro (L).

Liapiave-Portomansuè 2-3: Cattelan x2 (L), Tomasella, Filippini, Di Marzo.

Opitergina-Vittorio Falmec SM Colle 1-2: Cima, Pontin (O), Barbon.

Sandonà-United Borgoricco Campetra 1-0: Gashi

Unione Limana Cavarzano-Treviso 0-0