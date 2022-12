L'Istrana in questa sessione invernale di calciomercato cambia parecchie pedine nel reparto avanzato. Salutano i gialloblu in primis la seconda punta Nicola Gazzola, autore in un anno e mezzo di 9 reti, e i due giovani Leo Rusu e Giovanni Mason.

L'unico movimento effettuato in entrata al momento è il classe 2004 Thomas Michielan, prelevato nelle scorse settimane dal Treviso.