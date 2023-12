Eccellenza, il punto sul mercato del Vittorio Falmec SM Colle

Con l'apertura della finestra di mercato, il Vittorio Falmec SM Colle ufficializza due uscite e due nuovi ingressi per quanto concerne la rosa della squadra maggiore.

Lasciano il club rossoblu l'attaccante Francesco Costa e Nicola Sanzovo, che la società tiene a ringraziare per l'apporto fornito in questi tre mesi abbondanti: per il primo un gol in 10 presenze, per il secondo 5 gettoni. Idue volti nuovi sono invece rappresentati da Pier Francesco Fabris, trequartista classe 2003, proveniente dal Montebelluna e Sebastian Breda, difensore classe 2005, proveniente dalla Dolomiti Bellunesi.