Eccellenza, il punto sul Vittorio Falmec SM Colle

La sede dell'azienda Jekko srl (via Galileo Galilei, Z.I. di Godega di Sant'Urbano) sarà anche quest'anno la location dove verranno tolti i veli alla rosa della prima squadra del Vittorio Falmec SM Colle. Giovedì prossimo 27 luglio infatti ci sarà la presentazione ufficiale della formazione che, a partire da lunedì 31 luglio inizierà la preparazione atletica presso il Marco Polo Sporting Center.



Diverse le novità a disposizione del confermatissimo staff tecnico composto da mister Stefano Esposito, dal suo vice Mattia Riello e dal preparatore dei portieri Nicola Visentin (in foto)



Tra questi ci saranno due nuovi portieri, giovani talentuosi sui quali il sodalizio punta molto: Nicolas Gerardi, 2003 proveniente dal Montebelluna e Riccardo Fiorenzato, 2004 ex Treviso. Altro volto nuovo sarà Matteo Pontin, attaccante classe 2002 proveniente dall'Opitergina.



In sede di precampionato faranno parte della rosa anche due vecchie conoscenze vittoriesi: Nicolò Casagrande Cosmo, centrocampista del 1999 e David Mendy, attaccante del 2002 che con i rossoblu ha già debuttato in Eccellenza tre stagioni orsono.