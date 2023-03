Eccellenza, il quadro della prossima giornata

Il prossimo turno del campionato di Eccellenza mette in mostra una partita che può rappresentare il definitivo spartiacque per la stagione.

Al Tenni è big match assoluto tra Treviso e Portomansuè: i biancocelesti guidano la classifica con 5 punti di vantaggio sui biancoverdi, secondi e con una partita in più. Una vittoria della capolista metterebbe una seria ipoteca sul torneo, in caso contrario i giochi si riaprirebbero del tutto.

Derby a Oderzo tra i biancorossi di casa e il Liapiave, due squadre in ottima salute e che si daranno sicuramente battaglia. Un'altra squadra impegnata nella lotta playoff la Godigese che dopo la vittoria toccasana di Camposampiero troverà un'Istrana in crisi e che si trova in lotta salvezza. L'ultima trevigiana del lotto è il Vittorio Falmec che al Barison ospita il Caorle-La Salute: rossoblu a corrente alternata nell'ultimo mese, litoranei in buona forma.

Scendendo in classifica sfida salvezza all'Ostani tra Giorgione ed Eclisse Carenipievigina: entrambe reduci da un successo, è la classica partita in cui un sorteggio non serve a molto.

Infine la Liventina, dopo il pareggio di Spinea, ospiterà il Sandonà in lotta per i playoff.

Di seguito il programma completo delle partite e degli arbitri:

Giorgione - Eclisse Carenipievigina: Marchetti di Bassano del Grappa

Godigese - Istrana: Bianco di Mestre

Liventina - Sandonà: Lacerenza di Barletta

Opitergina - Liapiave: Taouili di Vicenza

Piovese - Calvi Noale: Targhetta di Castelfranco

Spinea - Arcella: Zilani di Trieste

Treviso - Portomansuè: Costa di Busto Arsizio

United Borgoricco Campetra - Robeganese: Cestaro Sedona di Treviso

Vittorio Falmec SM Colle - Caorle La Salute: Rossi di Mestre