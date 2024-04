Eccellenza, il saluto di Fabrizio Toniutto alla Liventina Opitergina

A pochi giorni dall'ufficialità dell'addio a fine stagione, il direttore tecnico Fabrizio Toniutto ha voluto salutare con una lettera la Liventina Opitergina:



Dal 2020, prima alla Liventina, poi all’Opitergina e infine alla LeO ho lavorato e collaborato a un progetto tecnico ambizioso. Al termine di questo percorso, ringrazio di cuore tutti i giocatori, i tecnici, i dirigenti e collaboratori della mia gestione tecnica. Un grazie particolare va alle figure guida di questi anni, Bruno Foscan ed Enrico Montenero, per l’alto valore umano che li contraddistingue. Ora le strade si dividono con la consapevolezza che abbiamo attraversato degli anni particolari condizionati dal Covid, dall’abolizione del vincolo sportivo, dalla Riforma dello Sport e dall’unione di due grandi realtà societarie. Abbiamo valorizzato, con costanza, i giovani della cantera, raggiungendo i vertici del Progetto Giovani della Regione Veneto e creato una sinergia tra il settore giovanile e la prima squadra che ha ancora notevoli potenzialità in futuro. La prima squadra ha espresso, nel suo percorso, pur con discontinuità quest’anno, un calcio propositivo che ha visto crescere insieme giocatori, tecnici e dirigenza. La Juniores Elite ha disputato un ottimo campionato ed ora l’obiettivo in questo finale di stagione è terminare nel migliore dei modi le fasi finali Regionali. Auguro con sincerità alla LeO di raggiungere gli ambiziosi traguardi che si merita.



Ad maiora semper.”

Il DT Fabrizio Toniutto