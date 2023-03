Eccellenza, il Treviso batte 1-0 l'Eclisse Carenipievigina

ECLISSE CARENIPIEVIGINA - TREVISO 0-1

MARCATORI: pt 30' Posocco

ECLISSE CARENIPIEVIGINA: Giordano, Basso, Mognon, Sibilia,Tibolla (Sartori), Gjoshi, Casagrande (Raccagna), Dalla Vedova (De Faveri), Janko, Nobile, Ostojic. All. Ferro.

TREVISO : Lombardi, Shokulli, Stefani (Busatto), Simeoni , Boscolo Berto (Salviato), Severgnini, Boron (Mosca), Malagò (Soncin), Sottovia, De Poli, Posocco (Guccione). All. Cunico

ARBITRO: Palma di Napoli (assistenti Covolan di Conegliano e Betello di San Donà).

NOTE: ammoniti Casagrande, Posocco e Boscolo Berto. Spettatori 400 circa.

Massimo risultato con il minimo sforzo per il Treviso che si impone per 1-0 al D'Agostin di Pieve di Soligo grazie al gol di Posocco alla mezzora del primo tempo. Nell'azione decisiva Sottovia gestisce la palla che di fatto rimbalza addosso a De Poli che poi a bravo a servire Posocco il quale entra in area da destra e con un potente tiro sul primo palo infila Giordano. I biancocelesti continuano così nella marcia in vetta alla classifica: la squadra di Cunico mantiene tre punti di vantaggio sul Portomansuè e ora è atteso da una settimana forse decisiva: mercoledì l'infrasettimanale con la Piovese, domenica lo scontro diretto proprio con la squadra biancoverde. Due partite fondamentali che il Treviso giocherà davanti al pubblico amico dello stadio Tenni.