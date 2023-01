Eccellenza, il Treviso batte 2-0 il Vittorio Falmec

TREVISO - VITTORIO FALMEC SM COLLE 2-0

Treviso: Lombardi, Shukolli, Salviato, Simeoni (43' st Busatto), Severgnini, Marinello (17' st Stefani), Boron, Masoch (5' st Mosca), Sottovia (35' st Guccione), De Poli, Posocco (35' Marcolin). All. Cunico.

Vittorio Falmec SM Colle: Memo, Zorzetto, Quarzago (17' st Barbon), Zane, Marchesan, Bortot, Giacchina (17' st Floris), M. Salamon, Cais (Badio 23' st), Cima (23' st L. Salamon), Scarpi (13' Pellicanò). All. Esposito.

Reti: 32' pt Sottovia (R), 29' st Mosca.

Arbitro Atanasov, assistenti Graziano e Pallone.

Note: espulsi Esposito al 32' del pt per proteste, Marchesan al 10' del st e Zane al 18' del st per somma di ammonizioni. Ammoniti Marinello, Severgnini, Quarzago, Mosca e Simeoni. Spettatori 521.

Dopo due sconfitte di fila il Treviso ritorna al successo, battendo 2-0 il Vittorio Falmec SM Colle. Un successo arrivato al termine di 90 minuti combattuti e sui quali pesano molte le contestate decisioni dell'arbitro. Alla mezz'ora del primo tempo Sottovia è in area avversaria, Marchesan lo anticipa nettamente toccando prima la palla e poi leggermente l'attaccante biancoceleste che cade a terra. L'arbitro concede il penalty tra le vibranti proteste, specialmente dell'allenatore Esposito che viene espulso. Dal dischetto va lo stesso Sottovia, Memo respinge ma in qualche modo la sfera carambola in rete. Il Vittorio gioca meglio dei padroni di casa ma non crea occasioni concrete, al contrario il Treviso bada al sodo e al 39' solo il palo nega il 2-0 a Boron che dal limite aveva calciato una bella punizione. Nel secondo tempo nuovamente protagonista il direttore di gara, il veronese Atanasov, che in pochi minuti riduce gli ospiti in nove uomini con due espulsione per somma di ammonizioni: al 10' giallo decisamente fiscale a Marchesan, netto invece quello di Zane che al 18' fa un brutto fallo a centrocampo. I padroni di casa gestiscono il match a questo punto e al 29' chiudono i conti: tiro di Posocco, Memo respinge corto e Mosca appoggia in rete. Finisce di fatto qua la partita: il Treviso torna a vincere e al comando della classifica, si ferma a 8 la striscia di vittorie del Vittorio che comunque ha dimostrato di essere una big del girone.