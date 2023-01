Eccellenza, il Treviso non sfonda e perde la vetta

Unione Limana Cavarzano - Treviso 0-0

Unione Limana Cavarzano: Peterle, Panatta (Haroku), Malacarne, Piazza, Brustolon, Loat, Fiabane (Paier), Solagna, Band (Paludetto), Sommariva (Pradebon), De Pellegrin (Comiotto). All.Parteli

Treviso: Lombardi, Shukolli, Mosca, Simeoni, Severgnini, Marinello (Stefani), Boron, Malagó (Guccione), Sottovia, Marcolin (De Poli), Posocco. All. Cunico.

Arbitro: Cazzavillan di Vicenza

Note: ammoniti Shukolli, Piazza, Solagna, Sommariva, De Poli. Recuperi pt 0', st 5'.

Il Treviso non sfonda e pareggia a reti bianchi sul campo sintetico di Sedico, finisce così 0-0 il match con l'Unione Limana Cavarzano. I biancocelesti non riescono a segnare, trovando sulla loro strada il portiere bellunese Peterle che con una serie di parate decisive ha arginato gli attacchi della squadra di Cunico. Complice il pareggio il Treviso viene superato in classifica da Godigese e Portomansuè, ritrovandosi così terzo seppur con una gara in meno.