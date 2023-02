Eccellenza, il Treviso pareggia a Spinea

SPINEA -TREVISO 2-2

MARCATORI: pt 21' Pozzebon, 26' Posocco; st 8' Sottovia, 40' Cherif.

SPINEA: Urban, Zamengo (Vecchiato), Marzocchi, Minio, Busatto, Zanon, Riccato, Barzaghi, Pozzebon (Alessio Bezze), Alessandro Bezze (Cherif), Numi. All. Vianello.

TREVISO: Lombardi, Shukolli , Mosca, Simeoni (Soncin) , Salviato ,Stefani, Boron Malagò , Sottovia, De Poli, Posocco (Guccione). All. Cunico.

ARBITRO: Manzini di Verona

NOTE: espulso De Poli, ammoniti Mosca e Simeoni.

Terzo pareggio di fila per il Treviso che a Spinea non va oltre il 2-2. All'Allende di Spinea passano per primi in vantaggio i padroni di casa con Pozzebon che si procura e realizza un rigore, Posocco cinque minuti dopo rimette tutto in partita. A inizio secondo tempo il solito Sottovia fa andare avanti i biancocelesti che però vengono ripresi da Cherif a 5 minuti dalla fine. Allo scadere rosso a De Poli ma il risultato è ormai sigillato.