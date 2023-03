Eccellenza, il Treviso vince ancora e allunga

TREVISO - PIOVESE 1-0

Treviso: Lombardi, Shukolli, Mosca, Soncin (Simeoni), Salviato, Severgnini, Stefani (Busatto), Malago’, Sottovia (Guccione), De Poli (Boron), Posocco. Allenatore: Cunico.

Piovese: Leba, Dei Poli, Tommasi (Toffanin), Rigoni, Bortoluzzi, Caso, Boscain, Monaco (Pasetto), Gerini (Bortolotto), Menegazzo, Bruscaglin. Allenatore: Graziano.

Marcatori: 45' pt De Poli.

Arbitro: Gironi (assistenti Tinazzo e Pretto

Note: ammoniti Bruscaglin, Monaco, Graziano e Boron. Recupero pt 0', st 7’. Spettatori 526.

Contro la Piovese dell'ex Graziano, vincitore con i biancocelesti del TRV di Promozione nel 2018, il Treviso vince 1-0 e allunga a +5 sul Portomansuè. Lo scontro diretto di domenica prossima, ancora al Tenni, potrebbe avvicinare sensibilmente la squadra di Cunico alla Serie D. Sul campo ieri sera è stata una gara che il Treviso ha dominato per parecchi minuti, specialmente nella prima frazione, nella quale nonostante la pressione costante la rete pareva non arrivare. Ci ha pensato De Poli al 45' a sbloccare il risultato con un gran botta all'incrocio. A inizio secondo tempo Sottovia non riesce a sfruttare un uno contro uno con il portiere avversario e il risultato resta in bilico fino alla fine. La Piovese infatti si getta in avanti alla ricerca del pareggio ma i biancocelesti non rischiano più di tanto se non con delle mischie in area. Il fischio dell'arbitro dopo 7' di recupero segna la fine delle ostilità.