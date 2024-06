Eccellenza, il Vittorio Falmec SM Colle rinforza l'attacco

Secondo rinforzo ufficiale per il Vittorio Falmec SM Colle che annuncia l'arrivo dell'attaccante Nico Zannier.



Classe 2000, arriva dalla Virtus Cornedo dove ha segnato 6 reti nel girone A di Eccellenza. Per lui, friulano di San Vito al Tagliamento, è stata la prima esperienza fuori regione dove invece ha giocato con Gemonesce, Torviscosa, Chions, Spal Cordovado e Maniago Vajont



Come detto in apertura è la novità in entrata per il Vittorio dopo il difensore Luca Mariuz dal Vedelago.