Eccellenza, il Vittorio Falmec SM Colle vince a Camposampiero

UNITED BORGORICCO CAMPETRA-VITTORIO VENETO 2-3

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Oprean (36’ s.t. Sessi), Galliot, Vasic (18’ s.t. Volpato), Scappin (29’ p.t. Antonello), Rumiz, Torregrossa (36’ s.t. Tescaro), Regazzo, Barichello, Chinellato (18’ s.t. Marangoni), Sartori. A disp. Niero, Cren, Dussin, Nonnato. All. Alessandro Bertan.

VITTORIO VENETO: Memo, Floris (1’ s.t. Quarzago), Zorzetto, Zane, De Biasi, Bortot (27’ p.t. Marchesan), Zanotelli (13’ s.t. Fadelli), Giacchina (38’ s.t. Mazzer), Cais, Cima, Polese (26’ s.t. Tarzariol). A disp. Veneran, Foltran. All. Stefano Esposito.

ARBITRO: Possanzini di Foligno.

RETI: 1’ p.t. e 24’ p.t. Polese, 20’ p.t. Vasic, 35’ p.t. Sartori, 43’ s.t. Cais.

Dopo una serie di 6 sconfitte consecutive il Vittorio Falmec SM Colle vede la luce in fondo al tunnel, battendo 3-2 la United Borgoricco Campetra che dice così addio ai playoff. Match subito in discesa per il Vittorio che va avanti dopo appena un minuto: azione insistita di Cima e assist perfetto per l’arrivo a rimorchio di Polese. I padroni di casa non ci stanno e al 20’ rimettono l’incontro in equilibrio con una bella stoccata di Vasic su appoggio di Regazzo. Il Vittorio Veneto torna avanti con la doppietta personale di Polese, a segno su azione di corner, ma la United ritrova la parità con un guizzo di Sartori, bravo a farsi trovare pronto sul preciso assist di Barichello. Nella ripresa i padovani caricano a testa bassa e colpiscono due pali clamorosi con Torregrossa e Sartori: a fare il resto ci pensa il portiere Memo, che salva da campione sulle conclusioni dello stesso Sartori e di Barichello. La gioia, quasi insperata, arriva all’88’, quando è Cais a sbattere dentro a porta vuota un assist al bacio di Cima al termine di una letale azione di rimessa.