Eccellenza, il Vittorio Falmec SMC riparte da mister Esposito

Fumata bianca negli uffici di via Buonarroti dopo la stretta di mano tra il direttore generale Maurizio Costantini e mister Stefano Esposito che siederà sulla panchina rossoblù anche nella stagione 23/24. Il tecnico bolognese, richiesto da diverse realtà sportive, ha sposato la causa vittoriese con grandissimo entusiasmo e professionalità. Esposito si è fatto apprezzare negli scorsi mesi alla guida della prima squadra per la grande voglia di fare cose importanti sviluppando nuove idee di lavoro, ingredienti che ha saputo trasmettere ai giocatori ed alla società che fa capo al presidente Pierluigi Tonon.



Il suo vice e fido scudiero sarà ancora una volta Mattia Riello che curerà la parte atletica. Contestualmente il sodalizio vittoriese ha rinnovato la collaborazione anche con Luca Gaiotti. L'ex capitano rossoblù ricoprirà infatti il ruolo di direttore sportivo e lavorerà in simbiosi con il direttore generale Maurizio Costantini. Il duo si è già messo in moto in maniera continuativa per formare la nuova squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Eccellenza.