Eccellenza, l'Eclisse Carenipievigina cade con il Sandonà

ECLISSE CARENIPIEVIGINA – SANDONA’ 0-3

RETI: pt 35’ rig. Fortunato; st 2’ Granzotto, 10’ Martini.

ECLISSE CARENIPIEVIGINA: Della Colletta, Basso, Cazzaro, Sibilia, Mognon, Gallina, Toffoli (st 5’ Gashi), D’Arrigo, Janko, Bressan (st 34’ Del Prete), De Faveri (st 16’ De Zotti). All. Moschetta.

SANDONA’: Noè, Mazzon (st 34’ Crescente), Pasian (st 16’ Donadello), Granzotto, Fortunato, Santarcieri, De Stefani (st 14’ Crivaro), Martini, Berardi (st 25’ Angi), Soncin (st 19’ Ac.Bisiol), Di Sopra. All. Al. Bisiol.

ARBITRO: Scomazzon di Bassano del Grappa (Pretto di Vicenza e Puggina di Este)

L'Eclisse Carenipievigina sin dai primi minuti cerca di premere il Sandonà sulla sua tre quarti, giocano molto alti con Toffoli, Janko, Bressan e De Faveri ad ostacolar i portatori di palla sandonatesi. Questo però comporta che prestino il fianco alle ripartenze sandonatesi che già all’8’ fanno suonar il campanello d’allarme dalle parti di Della Colletta: perde palla D’Arrigo a centrocampo, Martini che s’invola verso la porta avversaria, arrivato al limite dell’area non s’avvede del supporto di De Stefani tentando la battuta dalla distanza con il pallone che termina alto. Padroni di casa che cercano la porta con De Faveri al 13’, sulla sinistra si crea lo spazio ma il suo tiro mancino si perde oltre l’incrocio. Qualche minuto dopo, stessa azione ancora una volta è De Faveri a crearsi lo spazio, il suo rasoterra termina di poco a lato. Gara che si mantiene equilibrata con un Sandonà accorto che controlla in attesa dell’occasione giusta, mente i giallorossi non pungono in avanti. Al 32’ affondo sulla destra di Mazzon, il suo tiro è deviato in angolo da un difensore. Sul corner di Fortunato è Soncin ad andare alla deviazione di testa, pallone alto sulla traversa. Due minuti dopo nuovo errore a centrocampo di Gallina, ne approfitta Martini che s’invola verso la porta avversaria, questa volta serve un pallone in profondità in area dove Soncin s’inserisce venendo poi atterrato dal portiere proteso in uscita. Rigore, che Fortunato trasforma con l’aiuto del palo dopo aver spiazzato Della Colletta. Al 45’ l'Eclisse sfiora il pareggio, su un traversone di Bressan, mischia in area con tiro ravvicinato di Gallina respinto da Noè, palla che viene rimessa in area ed è ancora Gallina a cercare la girata al volo, anche questa volta è Noè a volare sulla sua destra e a salvare la propria porta.

Ad inizio ripresa Mazzon verticalizza per Martini che entra in area, il suo tiro è deviato con i piedi in angolo da Della Colletta. Dalla bandierina Fortunato scodella un perfetto cross sul quale svetta Granzotto che di testa insacca il pallone del raddoppio. Colpo durissimo per i padroni di casa che si ritrovano subito sotto di due reti. Al 6’ nuova ripartenza del Sandonà con Soncin che di tacco libera De Stefani che entra in area, il suo tiro è respinto dal portiere, De Stefani cerca poi di rimettere nel mezzo ma è il portiere a far suo il pallone prima di ulteriori guai. Al 7’ punizione di Fortunato in area, a centro area manca di poco la deviazione Santarcieri. Al 10’ nuova ripartenza sandonatese, Mazzon per De Stefani che dalla fascia mette nel mezzo un rasoterra arretrato che trova puntuale Martini alla battura dal limite, pallone che s’infila sul palo lontano nulla da fare per Della Colletta. Cerca la rete della bandiera l'Eclisse Carenipievigina. Al 25’ su una punizione di De Zotti dalla sinistra, il traversone in area trova il colpo di testa di Basso, pallone alto sulla traversa. Alla mezz’ora Crivaro conquista una punizione sulla destra, ancora una volta Fortunato serve un rasoterra al limite dell’area per Martini, la conclusione del giovane sandonatese vede il pallone stamparsi sulla traversa. Gara che lentamente va verso la conclusione, con la Carenipievigina che sfiora la rete in mischia al 35’, il tiro di Gallina è ancora una volta respinto da Noè che per la terza volta gli nega la gioia del gol. Sui titoli di coda anche Gashi manca la rete dell’ex.