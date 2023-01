Eccellenza, l'Eclisse Carenipievigina si inchina alla Calvi Noale

Squadra in casa

Squadra in casa Carenipievigina

Nonostante un bel primo tempo l'Eclisse Carenipievigina cede 2-0 alla Calvi Noale e inizia il 2023 con una sconfitta. La squadra di mister Ferro gioca bene per 45' minuti ma poi nella ripresa cede il passo alla forte formazione veneziana seconda in classifica.

Prima palla gol per la Calvi al 25': punizione dalla sinistra di Mello, devia Leonarduzzi, la palla colpisce la parte alta della traversa. Replica l'Eclisse al 30' con un traversone di Ostojic che Janko incorna a lato. Ci prova poi Fantinato con una bella botta ma Giordano fa buona guardia e respinge sopra la traversa. Nel secondo tempo la Calvi, dopo una prima frazione di studio, mette la freccia: all'11' ripartenza veloce della squadra di Pulzetti, cross di Scandilori per Coin che irrompe e scarica sotto la traversa. I padroni di casa un minuto dopo vanno vicini al pareggio con Sartori che, servito con un bel traversone, da ottima posizione di testa colpisce debole e centrale. Al 26' cross di Basso, Janko in avvitamento manca di un nulla l'appuntamento con la palla. La Calvi Noale attende sorniona e a 5' dalla fine chiude i giochi: punizione dalla fascia di Peron, respinge corto la difesa, Coin con una botta di sinistro infila la doppietta.