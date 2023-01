Eccellenza, l'Istrana cade sul campo dello United Borgoricco Campetra

UNITED BORGORICCO CAMPETRA-ISTRANA 3-1

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Girardi, Oprean, Volpato, Scappin, Antonello, Marangoni (36’ s.t. Dussin), Barichello, Cappella (24’ s.t. Torregrossa), Chinellato (22’ s.t. Vasic), Tescaro (43’ s.t. Dal Toso). A disp. Niero, Cren, Rumiz, Nonnato, Regazzo. All. Alessandro Bertan.

ISTRANA: Rigo, Nobile, Rigato, Zanin, Furlanetto, Frassetto, Pilotto, Facioni, Cendron (33’ s.t. Mazzocato), Fabiano, Lafuenti (17’ s.t. Zampieri). A disp. Gobbo, Bance, Gasparini, Campanella, Vettoretto, Gemin. All. Enrico Bonaldo.

ARBITRO: Martucci di Verona.

RETI: 4’ p.t. Fabiano, 30’ p.t. (rigore) e 45’ p.t. Cappella, 16’ s.t. Tescaro.

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Antonello, Vasic, Nobile e Fabiano. Recuperi: 2’ e 4’.

L'Istrana si illude per mezz'ora ma poi è costretto a cedere l'intera posta in palio allo United Borgoricco Campetra. I gialloblu sul terreno di Camposampiero con la zampata in mischia di Fabiano dopo soli quattro minuti si erano infatti portati in vantaggio. I padroni di casa, però, non barcollano e iniziano subito a macinare gioco: a sistemare le cose è bomber Cappella, che alla mezzora ristabilisce la parità trasformando il rigore conquistato da Marangoni e allo scadere della prima frazione porta avanti i suoi con una girata mancina su assist dello stesso Marangoni. L’Istrana è alle corde e nella ripresa va definitivamente al tappeto con il 3-1 di Tescaro, micidiale nel trasformare in oro un altro invito dello scatenato Marangoni.