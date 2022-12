Eccellenza, l'Opitergina regola 1-0 il CLS e sale in terza posizione

OPITERGINA - CAORLE LA SALUTE 1-0 (1-0)



GOL: pt 35’ Morbioli

OPITERGINA: Lorello, Botter, Perinot, Tesolat, Benedetti, Granzotto, tagliapietra, Carniato, Berardi, Cotali, Morbioli (st 23’ Pontin). All. Bodo

CAORLE LA SALUTE: Dal Ben, Cecchinato, Laino (st 20’ Beqiri), Seno, Zentil, Slongo, Fiore (st 9’ Della Bianca), Pagnoni, Dariol, Momentè, Ferrazzo (pt 29’ Santi). All. Soncin

ARBITRO:Gallo di Mestre

NOTE. Ammoniti: Botter; Cecchinato, Laino, Slongo, Momentè, Soncin (allenatore)

Terza vittoria di fila per l'Opitergina che tra le mura amiche supera di misura il Caorle-La Salute e raggiunge la terza posizione. Quello dell'Opitergium non è stato un match indimenticabile che i biancorossi hanno fatto loro grazie a un guizzo di Morbioli al 35' del primo tempo. Per il resto poche emozioni ma tre punti oltremodo pesanti per i ragazzi di mister Bodo.